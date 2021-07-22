Пьяный рязанец украл у своего отца бытовую технику и электролобзик

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянение на рязанца составили административный протокол. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Пьяный рязанец украл у своего отца бытовую технику и электролобзик. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 56-летний мужчина, который рассказал, что из его дома пропали телевизор, ноутбук и электролобзик. Точную дату пропажи он назвать не смог, так как уже месяц проживает на даче.

Полицейские выяснили, что в отсутствии хозяина в квартире проживал его безработный 27-летний сын, который мог знать о пропаже или быть причастным к ней. Когда сотрудники приехали в квартиру, мужчины дома не оказалось. Полицейские не стали ждать его возвращения и передали ориентировку сотрудникам патрульно-постовой службы.

Мужчину, по описанию схожего с разыскиваемым, патрульные полицейские задержали. Выяснилось, что в отсутствии отца безработный мужчина часто выпивал с друзьями. Когда деньги на спиртное закончились, он решил продать бытовую технику и электроинструмент, чтобы пропить полученные средства.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянение на рязанца составили административный протокол. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.