Омбудсмен попросила пересмотреть приговор рязанским курсантам за кражу парашютов. О этом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой о пересмотре условного срока двум бывшим курсантам Рязанского воздушно-десантного училища.
Суд установил, что в ноябре 2016 года два курсанта пятого курса РВВДКУ Дмитрий Пугачев и Никита Матяшов приехали в учебный центр в Сельцах, взломали склад и похитили четыре парашюта «Арбалет-2». Позже в доме у родственницы Пугачева под кроватью нашли бирку от одного из парашютов.
Молодые люди с своих показаниях сообщали, что приехали на территорию, чтобы забрать забытый Пугачевым рюкзак.
Через три месяца фельдшер нашел на танкодроме парашюты — три из них были в распущенном состоянии. На парашютах не обнаружили следом обвиняемых.
Несмотря на это в 2018 году молодым людям назначили условное наказание сроком на два года.
Собственное расследование, проведенное правозащитницей Ольгой Дружининой, подтвердило, что вина молодых людей не была доказана.