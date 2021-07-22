Омбудсмен попросила пересмотреть приговор рязанским курсантам за кражу парашютов

Двух курсантов РВВДКУ осудили за кражу четырех парашютов с учебной базы в Сельцах несмотря на отсутствие доказательств. Татьяна Москалькова попросила председателя верховного суда пересмотреть приговор.

Омбудсмен попросила пересмотреть приговор рязанским курсантам за кражу парашютов. О этом сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой о пересмотре условного срока двум бывшим курсантам Рязанского воздушно-десантного училища.

Суд установил, что в ноябре 2016 года два курсанта пятого курса РВВДКУ Дмитрий Пугачев и Никита Матяшов приехали в учебный центр в Сельцах, взломали склад и похитили четыре парашюта «Арбалет-2». Позже в доме у родственницы Пугачева под кроватью нашли бирку от одного из парашютов.

Молодые люди с своих показаниях сообщали, что приехали на территорию, чтобы забрать забытый Пугачевым рюкзак.

Через три месяца фельдшер нашел на танкодроме парашюты — три из них были в распущенном состоянии. На парашютах не обнаружили следом обвиняемых.

Несмотря на это в 2018 году молодым людям назначили условное наказание сроком на два года.

Собственное расследование, проведенное правозащитницей Ольгой Дружининой, подтвердило, что вина молодых людей не была доказана.