Мэр Рязани поздравила представителей сферы торговли с профессиональным праздником

Она пожелала представителям сферы торговли мира, покоя и уюта в доме, здоровья, а также успеха и процветания любимого дела.

Мэр Рязани поздравила представителей сферы торговли с профессиональным праздником. Об этом в четверг, 22 июля, она написала на личной странице в социальной сети.

По ее словам, Рязань занимает одну из лидирующих позиций в ЦФО по обеспеченности торговыми объектами. Так, в сфере потребительского рынка в областном центре работают около 40 тысяч человек, рабочие места обеспечивает 2681 предприятие.

«Мне очень отрадно сознавать, что в этом количестве предприятий сферы потребительского рынка нашего города находится 200 организаций, которые представляют местных товаропроизводителей со своей фирменной торговой сетью», — отметила мэр Рязани.

Она пожелала представителям сферы торговли мира, покоя и уюта в доме, здоровья, а также успеха и процветания любимого дела.