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Игорь Маковский провел совещание по повышению уровня клиентоориентированности филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Генеральный директор энергокомпаний обсудил с профильными руководителями выполнение мер по повышению качества взаимодействия с потребителями на территории 20 регионов присутствия обществ.

Генеральный директор энергокомпаний обсудил с профильными руководителями выполнение мер по повышению качества взаимодействия с потребителями на территории 20 регионов присутствия обществ. В начале 2020 года в рамках годовой коллегии было объявлено о старте масштабной программы по созданию и совершенствованию каналов и механизмов обратной связи с жителями и организациями, в том числе за счет опережающего развития интерактивных сервисов.

На сегодняшний день в компаниях активно реализуется проект по установке терминалов самообслуживания на территориях муниципальных образований, запущены онлайн-сервисы по подаче заявок на услуги организации наружного освещения и выполнения мероприятий технологического присоединения к электрическим сетям в зоне ответственности потребителя.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на внедрение адресной программы лояльности для разных категорий заявителей.

«Мы меняем формат коммуникации с жителями и организациями, внедряем в работу большое количество электронных сервисов. Параллельно занимаемся повышением качества взаимодействия с потребителями. Речь также идет и о получении тех положительных эмоций, которые в результате скажутся на оценке удовлетворенности от коммуникации с компанией. Необходимо помнить, что наши потребители — это даже не клиенты, а, по сути, заказчики наших услуг и бенефициары нашей деятельности», — отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.