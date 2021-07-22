Глава рязанского минстроя пообещал не допустить остановки строительства школ в Рязани и Сасове
По словам министра Вячеслава Меньшова, большую сложность у подрядчиков вызывают убытки, связанные с ростом цен на стройматериалы.
Глава рязанского минстроя пообещал не допустить остановки строительства школ в Рязани и Сасове.
По словам министра Вячеслава Меньшова, большую сложность у подрядчиков вызывают убытки, связанные с ростом цен на стройматериалы.
Как сообщил ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, механизм поддержки строительного комплекса запустят до конца июля.
Вячеслав Меньшов отметил, что на уровне региона будут приняты все меры для ускорения получения этой помощи.
Ранее в региональном правительстве обсудили с подрядчиками подорожание стройматериалов.