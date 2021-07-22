Филиппов: «Парк сельхозтехники в Рязанской области масштабно обновился за последние 12 лет»

Зампред областного правительства Дмитрий Филиппов принял участие в первом дне V Агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2021».

Зампред областного правительства Дмитрий Филиппов принял участие в первом дне V Агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области — 2021». Об этом в четверг, 22 июля, сообщает сайт регионального правительства.

На выставку приехали более 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводства, семян, средств защиты растений, удобрений.

Дмитрий Филиппов отметил, что на выставке представлен весь спектр передовой сельскохозяйственной техники, а также семена, удобрения.

«Парк сельхозтехники в Рязанской области в прошлом году обновился наиболее масштабно за последние 12 лет, и многие контракты — результат деловых встреч и переговоров на этой выставке. Современная высокопроизводительная техника позволила вырастить и собрать в 2020 году рекордные за всю историю Рязанской области урожаи зерна и маслосемян. Уверен, что „День поля — 2021“ станет для аграрного сообщества еще одним шагом к новым рекордам», — подчеркнул зампредседателя правительства.

В первый день для участников прошли семинары-совещания на темы: «Поддержка малых форм хозяйствования, развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов» и «Комплексное развитие сельских территорий, обмен опытом, проблемы и их разрешение», а также стартовали конкурс механизаторов, показы демонстрационных посевов и подведение предварительных итогов испытаний биологических препаратов для сельского хозяйства в рамках проекта «Иннагро».