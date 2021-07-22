А что в кино? «Цензор», «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фильм ужасов «Цензор» переносит зрителей в Британию 80-х годов во времена моды на хорроры и как следствие — череды кровавых убийств.
Американский супергеройский боевик «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» открывает новую киновселенную Hasbro.
Американский триллер «Время» режиссера М. Найт Шьямалана снят по мотивам графического романа «Замок из песка».
Новинка для детей — эстонский мультфильм «Сипсик», снятый по циклу одноименных детских рассказов.
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