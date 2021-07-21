Врачи больницы имени Семашко вылечили от «ковида» 69-летнюю пациентку с тотальным поражением легких

Поражение составляло около 99%. Несмотря на неутешительные прогнозы, пациентке становилось лучше.

Врачи больницы имени Семашко вылечили пожилую пациентку с тотальным поражением легких от COVID-19. Историю спасения опубликовали на странице больницы .

Пенсионерку сразу после поступления в больницу перевели в реанимацию. По словам врачей, состояние пациентки то ухудшалось, то улучшалось около месяца. Рентгенография показывала тотальное затемнение легочной ткани.

Когда состояние больной стабилизировалось, ее перевели в профильное отделение. Однако из-за выраженной слабости женщина не могла самостоятельно есть и даже садиться — незначительные движения вызывали дискомфорт и одышку. Должный уход ей обеспечивали медсестры.

Спустя неделю после перевода КТ показало поражение около 99%.

«Мы все были поражены таким результатом КТ легких. Я такую информацию пациентам, конечно, не говорю. Они эмоционально лабильны. Тем более, что в стационаре больным психологически тяжело находиться долго. Анна Алексеевна понимала, что поражение легких у нее большое, но терпеливо выполняла все указания, и мы с ней вместе радовались ее маленьким победам над болезнью», — рассказала лечащий врач Наталия Гусейнова.

Несмотря на это, пациентке становилось лучше — еще через неделю она могла самостоятельно садиться и вставать с посторонней помощью.

Спустя 2,5 месяца пациентку выписали и оставили восстанавливаться дома. Периодически женщина пользовалась концентратом около месяца, а после — совсем отказалась от него.

«Нужно оказывать пациентам психологическую поддержку, а иначе они могут впасть в депрессию. Многим больным кажется, что их состояние самое тяжелое и всё плохо. Конечно, тяжелых больных бывает много, но мы каждый день получаем опыт и совершенствуем свои знания. Наши пациенты выздоравливают, восстанавливаются, значит, мы все делаем правильно!», — подчеркнула врач.

Фото «Гбу-Ро Кб-Им-Н-А-Семашко»