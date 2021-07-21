Власти рассказали о причине закрытия нескольких маршрутов в Рязани

В Рязани в 2022 году планируют закрыть три коммерческих маршрута. Речь идет о маршрутках №№33, 70 и 98. Начальник управления транспорта администрации города Вениамин Синяков пояснил причины решения.

В Рязани в 2022 году планируют закрыть три коммерческих маршрута. Речь идет о маршрутках №№33, 70 и 98. Об этом в среду, 21 июля, стало известно на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры гордумы.

Начальник управления транспорта администрации города Вениамин Синяков пояснил, что маршрут №33 на 70% дублирует автобус №16. В данный момент на рейс выходит всего два автобуса, но планируется добавить еще 15 единиц техники, подаренной Москвой.

Синяков подчеркнул, что перевозчики на маршруте №33 часто отключают ГЛОНАСС и имеют нарекания в работе. Маршрут №98 планируют закрыть по просьбе самого перевозчика. На рейсе курсирует пять машин и горожане предпочитают добираться до нужной точки на другом транспорте.

Из-за нерентабельности отменят в городе и маршрут №70.

На заседании отметили, что маршруты №73 и №85 не закрывают, лишь сменится лицензия перевозчиков.

Кроме того, рассматривается возможность пустить автобус №21 по Северной окружной.

Начальник управления транспорта мэрии добавил, что изменения будут проходить в тестовом режиме, что позволит понять их эффективность.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в Рязани планируют закрыть шесть рязанских маршрутов.