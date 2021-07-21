В Шацке от коронавируса скончался настоятель Троицкого собора игумен Серафим
Его похоронили на территории Николо-Чернеевского мужского монастыря в селе Старочернеево Шацкого района.
Отпевание и погребение настоятеля Троицкого собора игумена Серафима (Сергеева) состоялось в понедельник, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба
Игумен Серафим (Сергеев) скончался на 50-м году жизни после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Он являлся благочинным Шацкого округа и настоятелем Троицкого собора в Шацке.
Его похоронили на территории Николо-Чернеевского мужского монастыря в селе Старочернеево Шацкого района.