В Рязанской области разыскивают 36-летнего мужчину

Его ищут с 16 июля.

В Рязанской области разыскивают 36-летнего мужчину. Об этом в среду, 21 июля, сообщает поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Игорь Цыганов проживает в Туме Клепиковского района. 16 июля он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина носит бороду и усы, имеет рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с большое залысиной и карие глаза.

В момент пропажи был одет в зеленые камуфлированные штаны и зеленые резиновые шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, попросьба обращаться по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 112.