\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
24°
Чтв, 22
22°
Птн, 23
21°
ЦБ USD 74.49 -0 22/07
ЦБ EUR 87.6 -0.17 22/07
Нал. USD 73.87 / 74.75 16:58
Нал. EUR 87.46 / 87.90 18:43
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
5 377
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
15 581
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
11 347
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
11 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области разыскивают 36-летнего мужчину
Его ищут с 16 июля.

В Рязанской области разыскивают 36-летнего мужчину. Об этом в среду, 21 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Игорь Цыганов проживает в Туме Клепиковского района. 16 июля он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина носит бороду и усы, имеет рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с большое залысиной и карие глаза.

В момент пропажи был одет в зеленые камуфлированные штаны и зеленые резиновые шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, попросьба обращаться по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 112.