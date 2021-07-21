В Рязанской области расширили перечень социальных услуг

На заседании областной думы во вторник, 20 июля, депутаты утвердили изменения в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области».

На заседании областной думы во вторник, 20 июля, депутаты утвердили изменения в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области». Корректировками расширяется региональный перечень социальных услуг.

В частности, проживающим в стационарных социальных учреждениях теперь будет предоставляться услуга по сопровождению в медицинские организации в целях осуществления ухода за ними в случае госпитализации.

Новая редакция закона предусматривает льготу для категории «жители осажденного Севастополя». Им так же, как и жителям блокадного Ленинграда предоставляется право бесплатного получения услуги по социальному обслуживанию на дому и в полустационарной форме.

Кроме того, вводится дополнительная льгота для самих социальных работников. Те, кто проработал в профильных государственных организациях региона не менее 10 лет на отдельных должностях: директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный педагог, психолог, социальный работник, получают право на бесплатное социальное обслуживание на дому.

Услуги стационарных социальных учреждений будут предоставляться бесплатно и родителям несовершеннолетних, потерявшим единственное жилье при пожаре или нуждающимся в социальном обслуживании из-за внутрисемейного конфликта (связанного с наркотиками, алкоголем, азартными играми, психическими расстройствами, насилием в семье).