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В Рязани отметили Курбан-байрам
Курбан-байрам отметили во вторник, 20 июля. Ограниченное число верующих собрались с молельном доме в Дягилеве, который выполняет функции городской мечети. Празднование прошло с соблюдением санитарных норм — на входе у прихожан проверяли температуру и раздавали медицинские маски.

В Рязани отметили Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте духовного управления мусульман Рязанской области.

Курбан-байрам отметили во вторник, 20 июля. В связи с пандемией коронавируса масштабные праздничные мероприятия в Рязани отменили. Ограниченное число верующих собрались с молельном доме в Дягилеве, который выполняет функции городской мечети. Празднование прошло с соблюдением санитарных норм — на входе у прихожан проверяли температуру и раздавали медицинские маски.

Собравшихся поздравил глава духовного управления мусульман Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев. Он зачитал обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина и передал поздравления духовных управлений мусульман, исламских организаций районов Рязанской области, соседних областей и других регионов России. С Курбан-байрамом мусульман поздравил губернатор Николай Любимов и мэр Елена Сорокина.

Праздничные намазы с ограниченным количеством верующих и соблюдением действующих ограничений также прошли в мечетях Касимова, села Подлипки Касимовского района, села Бастаново Сасовского района, в молельном доме Михайлова, молельных комнатах Скопина и Пронского района, а также в исправительных учреждениях ФСИН России по Рязанской области и в домах верующих.