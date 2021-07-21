В Рязани депутаты обсудили судьбу «французской» школы

На данный момент школа №6 работает в штатном режиме и в учебное заведение набрано два первых класса.

В среду, 21 июля, на заседании комитета по социальным вопросам гордумы, депутаты обсудили ситуацию со школой №6, которую по суду передали Рязанской епархии.

Начальник управления образования администрации города Дмитрий Филиппов рассказал, что мэрия вышла с предложением о предоставлении Рязанской епархии других зданий, но их расценили как неравнозначные зданию школы №6.

Он отметил, что решение Арбитражного суда обжалуется в апелляционном порядке. Заседание еще не назначено.

На данный момент школа №6 работает в штатном режиме и в учебное заведение набрано два первых класса.

Начальник управления образования мэрии подчеркнул, что 15 июня прошла встреча родителей и учеников школы, а также была создана инициативная группа, которая сможет принимать участие в обсуждении вопросов связанных с учебным заведением.

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что сформированный участок для строительства школы в центре Рязани отсутствует. По его словам, ближайшее место для строительства школы находится на улице Дзержинского.

Там планируется строительство учебного заведения за счет субсидий из федерального бюджета. Школу планируют возвести по образцу гимназии №5, она будет рассчитана на 1000 мест.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года.