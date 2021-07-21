В российский паспорт разрешили не ставить отметки о браке и детях

Эти данные гражданин может ставить по своему желанию.

В российском паспорте разрешили не ставить отметки о браке и детях. Соответствующее постановление в среду, 21 июля, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишут РИА Новости .

Правительство страны изменило правила внесения данных в российский паспорт. Так, штампы можно не ставить о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-фактору. Эти данные гражданин может ставить по своему желанию.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.