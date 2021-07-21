В России предложили арестовывать за неуплату алиментов на содержание бывших супругов

В настоящее время кодекс предусматривает административную ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом получать алименты после расторжения брака имеет и бывший супруг.

В Совфеде предложили арестовывать за неуплату алиментов не только на детей, но и на бывших супругов. Соответствующий законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов, пишут РИА Новости .

В настоящее время кодекс предусматривает административную ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом получать алименты после расторжения брака имеет и бывший супруг.

«Законопроект предлагает дополнить категории лиц, неуплата средств на содержание которых служит основанием привлечения к административной ответственности, категорией «бывший супруг», — сказал Андрей Кутепов.

По его словам, такая норма будет будет служить законной защитой прав бывших супругов на получение алиментов после расторжения брака. Введение административной ответственности за неуплату средств на содержание бывших супругов будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Планируется, что ответственность за неуплату алиментов на бывших супругов будет такой же, как для неплательщиков алиментов на детей: обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что в настоящее время право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеют бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.