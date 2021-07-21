В облдуме рассмотрели вопросы развития в Рязанской области строительной отрасли

В областной думе во вторник, 20 июля, состоялся «правительственный час» на тему: «Перспективы развития строительной отрасли и защита прав пострадавших участников долевого строительства». Перед депутатами выступил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.

В областной думе во вторник, 20 июля, состоялся «правительственный час» на тему: «Перспективы развития строительной отрасли и защита прав пострадавших участников долевого строительства». Перед депутатами выступил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов. Он рассказал, что Рязанская область входит в российский топ-20 по текущим объемам строительства и в топ-3 по средней площади жилья на одного человека. В настоящее время это более 33 квадратных метров. За четыре года этот показатель планируют увеличить до 35 квадратных метров. Глава ведомства сообщил, что переход строительной отрасли на новую схему привлечения денежных средств имеет положительную динамику. Растет количество проектов с использованием счетов эскроу. Проблемным, по словам министра, остается вопрос недостаточности финансирования на обеспечение инфраструктурой участков под застройку и подведение к районам застройки магистральных инженерных сетей. Еще одним вызовом для строительной отрасли стал существенный рост цен на целый ряд строительных материалов.

В ходе «правительственного часа» Вячеслав Меньшов ответил на вопросы парламентариев. В частности, заместитель председателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов спросил о том, какие меры предпринимает министерство, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков. На что министр сообщил, что в структуре министерства есть надзорный орган, который ведет контроль за ходом долевого строительства.

Депутат Николай Макариков спросил о том, на сколько лет, по мнению Меньшова, хватит потенциала для застройки Рязани за счет расширения границ новых микрорайонов.

«Возможно ли применить в Рязани опыт „реновации“ жилья, осуществляемый в Москве, ведь в Рязани множество домов старой постройки, которые на грани аварийного жилья, и это жилье никогда не сделать комфортным», — уточнил Макариков.

Вячеслав Меньшов ответил, что расширение областного центра планируется за счет агломераций, прилегающих к городу, и посетовал, что застройщиков, желающих восстановить здания, имеющие культурно-историческое значение и находящиеся в аварийном состоянии, пока нет.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин спросил об использовании в жилищном строительстве стройматериалов рязанских производителей, а также о мерах по сдерживанию роста цен на стройматериалы. Виталий Меньшов, отвечая депутату, сообщил, что регион способен закрыть потребности во всех строительных материалах, кроме металла. При этом уточнил, что цены формирует рынок и механизмов влияния у министерства нет.

На «правительственном часе» был поднят вопрос стоимости жилья, которое приобретается для детей-сирот. В настоящее время установлен показатель ниже рыночного. Председатель областной думы Аркадий Фомин акцентировал внимание на том, что вопрос этот нужно решать более оперативно.

«С риелторами поработать на вторичке. Кроме того, нужно объективно определить стоимость жилья и выходить с этим решением, — сказал глава регионального парламента. — Соответствующий запрос подготовим от профильного комитета и направим в ваш адрес. Ждем от вас конкретных предложений».

Министр пообещал проработать вопрос. Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании думы.