В Новомичуринске от коронавируса скончалась педиатр Марина Володина
Марина Володина была награждена знаком губернатора Рязанской области за борьбу с COVID-19.
В Новомичуринске от «ковида» умерла педиатр Марина Володина. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила «
«Мы верили, что педиатр Марина Володина справится с недугом. Потеря для коллектива и наших пациентов невосполнимая. Глубоко скорбим всем коллективом по поводу смерти прекрасного врача, необыкновенно светлого и мудрого человека, выражаем соболезнование родным и близким», — рассказала главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.
Отмечается, что Марина Володина была награждена знаком губернатора Рязанской области за борьбу с COVID-19.