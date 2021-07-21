В центре Рязани велосипедист сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
От удара пожилая рязанка сломала руку. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.
В Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста и пешехода. Соответствующий пост во вторник, 20 июля, разместили очевидцы в группе «
Происшествие случилось на перекрестке улицы Ленина и Николодворянской. По словам очевидцев, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил велосипедист. Позже предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.
Пострадавшей помогли прохожие — они доставили женщину в травмпункт. По информации автора поста, в результате происшествия у пенсионерки была сломана рука.
Рязанцы разыскивают виновника. Всех, кто располагает информацией, просьба откликнуться на пост в группе.