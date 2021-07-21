В центре Рязани полицейские поймали водителей без страховки

Вызванный на место экипаж ГИБДД составил на водителей протоколы об административных правонарушениях по статье 12.37 КоАП.

В центре Рязани полицейские поймали водителей без страховки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 21 июля, на площади Победы сотрудники полиции заметили автомобиль Opel Omega с мятым кузовом. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель, гражданин республики Таджикистан, не вписан в страховку.

На проезде Завражнова полицейские остановили 36-летнего мотоциклиста, у которого отсутствовал страховой полис на транспортное средство.

Вызванный на место экипаж ГИБДД составил на водителей протоколы об административных правонарушениях по статье 12.37 КоАП («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).