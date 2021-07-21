В центре Рязани ограничат движение транспорта
В связи с ремонтом водопровода на улице Вокзальной около дома №65 до 02:00 22 июля ограничат движение транспорта в направлении железнодорожного вокзала «Рязань-1».
В центре Рязани ограничат движение транспорта. Об этом
В связи с ремонтом водопровода на улице Вокзальной около дома №65 до 02:00 22 июля ограничат движение транспорта в направлении железнодорожного вокзала «Рязань-1».
Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.
Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.