\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
24°
Чтв, 22
22°
Птн, 23
21°
ЦБ USD 74.49 -0 22/07
ЦБ EUR 87.6 -0.17 22/07
Нал. USD 73.87 / 74.75 16:58
Нал. EUR 87.46 / 87.90 18:43
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
5 302
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
15 514
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
11 271
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
11 565
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани ограничат движение транспорта
В связи с ремонтом водопровода на улице Вокзальной около дома №65 до 02:00 22 июля ограничат движение транспорта в направлении железнодорожного вокзала «Рязань-1».

В центре Рязани ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В связи с ремонтом водопровода на улице Вокзальной около дома №65 до 02:00 22 июля ограничат движение транспорта в направлении железнодорожного вокзала «Рязань-1».

Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.