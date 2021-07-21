Санавиация доставила в Рязань пациента с кровотечением
Во вторник, 20 июля, экипаж санавиации доставил в областную клиническую больницу тяжелобольного пациента.
Санавиация доставила в Рязань пациента с кровотечением. Об этом
Во вторник, 20 июля, экипаж санавиации доставил в областную клиническую больницу тяжелобольного пациента.
Главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров рассказал, что состояние мужчины с кровотечением было тяжелым, требовалась помощь специалистов. После обращения к санавиации в Сараи сразу вылетел вертолет и забрал пациента.
Ранее сообщалось, что вертолет санавиации доставил в Рязань семидневного ребенка.