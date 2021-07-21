Рязанскому кремлю передали 228 средневековых монет, изъятых ФСБ у «черных копателей»

В среду, 21 июля, на территории рязанского кремля состоялась передача 228 серебряных куфических дирхемов, которые сотрудники регионального управления ФСБ в 2020 году изъяли у двух жителей Московской области.
Мужчины присвоили монеты, датируемые предположительно
Как рассказала корреспонденту РЗН. инфо заместитель министра культуры региона Марина Кауркина, обнаруженный клад по решению суда поступил в фонды Рязанского историко-архитектурного музея заповедника и в скором времени будет представлен в его экспозиции.
Представитель управления культуры по ЦФО Тагир Хаджимирзаев пояснил журанлистам, что впервые в новейшей истории России по факту присвоения средневековых монет, найденных при незаконных раскопках, было возбуждено не административное, а уголовное дело.
Фото: Большая российская энциклопедия