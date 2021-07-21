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Рязанскому кремлю передали 228 средневековых монет, изъятых ФСБ у «черных копателей»
Обнаруженный клад по решению суда поступил в фонды Рязанского историко-архитектурного музея заповедника и в скором времени будет представлен в его экспозиции.

В среду, 21 июля, на территории рязанского кремля состоялась передача 228 серебряных куфических дирхемов, которые сотрудники регионального управления ФСБ в 2020 году изъяли у двух жителей Московской области.

Мужчины присвоили монеты, датируемые предположительно VIII—X вв.еками, вовремя незаконных раскопок на территории Рязанской области. По данным экспертов, каждая из таких монет оценивается примерно в 5-7 тысяч рублей.

Как рассказала корреспонденту РЗН. инфо заместитель министра культуры региона Марина Кауркина, обнаруженный клад по решению суда поступил в фонды Рязанского историко-архитектурного музея заповедника и в скором времени будет представлен в его экспозиции.

Представитель управления культуры по ЦФО Тагир Хаджимирзаев пояснил журанлистам, что впервые в новейшей истории России по факту присвоения средневековых монет, найденных при незаконных раскопках, было возбуждено не административное, а уголовное дело.

Фото: Большая российская энциклопедия