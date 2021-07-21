Рязанский маршрутчик отказался выпускать пассажиров на остановке

По словам рязанца, водитель маршрутки № 88 не выпустил пассажиров на остановке «Строительный колледж» мотивируя это тем, что люди, зашедшие в маршрутку остановкой ранее, не оплатили проезд.

Рязанский маршрутчик отказался выпускать пассажиров на остановке. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

Инцидент произошел утром в среду, 21 июля. По словам рязанца, водитель маршрутки № 88 не выпустил пассажиров на остановке «Строительный колледж» мотивируя это тем, что люди, зашедшие в маршрутку остановкой ранее, не оплатили проезд.

Очевидец сообщил, что, когда водителю передали деньги, он открыл двери салона со скандалом.

«А почему остальные должны не выходить? Мы ехали из Строителя, все вошли в переднюю дверь и заплатили ему, многие опаздывают, так еще и вынуждены идти остановку пешком! Когда уже это прекратится?» — возмутился рязанец.