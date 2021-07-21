Рязанская прокуратура оштрафовала институт коневодства
Институт не выплатил ряду работников часть зарплаты в установленный срок.
Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства оштрафовали за неуплату зарплаты работникам. Об этом в среду, 21 июля,
Институт не выплатил ряду работников часть зарплаты в установленный срок.
Научно-исследовательский институт коневодства привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере десяти тысяч рублей. В адрес директора внесено представление, с требованием устранить выявленные нарушения.