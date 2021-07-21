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Рязанская полиция прокомментировала происшествие с упавшим в пруд трактором в Сараевском районе
Погибли два человека — 47-летний водитель и 57-летняя пассажирка.

В Сараевском районе в пруд упал трактор. Подробности происшествия в среду, 21 июля, приводит региональное управление МВД.

Инцидент случился во вторник, 20 июля, примерно в 00:10 вблизи села Алексеевка. По предварительной информации, 47-летний житель Сараевского района на тракторе «МТЗ 80» упал в водоем.

Погибли водитель и 57-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, то погибшая пассажирка являлась жительницей Подмосковья.