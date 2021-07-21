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Рязанская областная дума снизила ставки налогов для малого и среднего бизнеса
На заседании рязанской облдумы во вторник, 20 июля, депутаты утвердили изменения в региональное законодательство, предусматривающее снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Законопроект был внесен губернатором Рязанской области.

На заседании рязанской облдумы во вторник, 20 июля, депутаты утвердили изменения в региональное законодательство, предусматривающее снижение налоговых ставок для ряда субъектов малого и среднего бизнеса. Законопроект был внесен губернатором Рязанской области. Новые нормы распространяются на тех, кто в 2020 году использовал ЕНВД и с его отменой перешел на УСН.

Установление пониженных налоговых ставок будет способствовать созданию условий для адаптации налогоплательщиков, перешедших на уплату по новому для них режиму налогообложения. Эта мера направлена на сохранение и развитие в период восстановления экономики субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за пандемии отраслей и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Воспользоваться преференциями смогут порядка 1 748 субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО, работающих в условиях коронавирусных ограничений, и свыше 8 000 налогоплательщиков, перешедших с уплаты единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения.

Председатель комитета областной думы Михаил Агапкин подчеркнул, что данный закон обеспечивает прозрачность налогового администрирования и максимальный учет интересов бизнеса.

Закон будет распространять свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Также с 2021 года пониженные ставки распространятся на всех плательщиков, чей основной вид деятельности — производство изделий народных художественных промыслов. Это позволит предоставить льготы не только организациям, но и индивидуальным предпринимателям.