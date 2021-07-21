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Рязанская область начала сотрудничество с «Объединенной авиастроительной корпорацией» и МАИ
Соответствующее Соглашение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь. Сотрудничество будет вестись в рамках создания Аэрокосмической инновационной долины.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Соглашение о сотрудничестве с «Объединенной авиастроительной корпорацией» и «Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом)». Об этом в среду, 21 июля, сообщает сайт областного правительства.

Церемония подписания состоялась на площадке XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Документ скрепили подписями губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

Сотрудничество будет вестись в рамках создания Аэрокосмической инновационной долины. Николай Любимов отметил, что Объединенная авиастроительная корпорация и МАИ оказали важную поддержку региону с первого дня реализации проекта, в том числе в подготовке всех необходимых документов для принятия Постановления Правительства РФ о создании ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ.

«Соглашение, которое подписано сегодня, поможет нам совместными усилиями сделать Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Для области этот проект крайне важен. Он призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности. Это новые рабочие места, новые возможности для крупных и малых промышленных инновационных компаний, для реализации уникальных проектов любого масштаба, для привлечения новых квалифицированных кадров. Для нас проект по созданию ИНТЦ — серьезный прорыв в научно-техническом развитии», подчеркнул губернатор.

По словам Николая Любимова, на базе Рязанской ИНТЦ будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по целому ряду перспективных направлений. На сегодня в проект долины вовлечено более 30 организаций, которыми заявлены к реализации 60 инновационных проектов.

Ректор МАИ Михаил Погосян отметил, что Соглашение объединит усилия по развитию новых направлений бизнеса, науки, по решению вопросов, связанных с подготовкой кадров.

«Создание Аэрокосмической инновационной долины позволит решать комплексные задачи, стоящие перед индустрией — от формирования прогнозов развития профильных рынков и технологий до реализации отдельных производств, запуска перспективных стартапов и обучения новым компетенциям, — сказал Михаил Погосян. — Также ИНТЦ будет способствовать формированию междисциплинарных проектов, связанных с диверсификацией аэрокосмических технологий, радиотехники и информационных систем, а также их интеграцией с направлениями развития биомедицинских технологий». Михаил Погосян добавил, что у института накоплен большой опыт взаимодействия с предприятиями Рязанской области, ПАО «ОАК». Это создает хорошую базу для комплексного развития инновационного кластера на территории Рязанского региона.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что рязанский ИНТЦ — это создание образовательного, инновационного и творческого процессов. Он поблагодарил коллег за конструктивное партнерство и выразил готовность к дальнейшему активному участию в реализации проекта.

Напомним, Аэрокосичкая инновационная долина появится в бывшем рязанском училище связи.