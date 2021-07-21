Рязанец отправится в колонию за кражу мобильного телефона и банковской карты

Рязанцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца колонии строгого режима.

Рязанец отправится в колонию за кражу мобильного телефона и банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2020 года ранее судимый рязанец гостил у своего знакомого в Хрипенках Спасского района. Вместе с хозяином дома, его братом и другом он распивал алкоголь. Ночью, когда хозяин дома уснул, а остальные гости вышли из комнаты, мужчина украл мобильный телефон и банковскую карту и скрылся.

После этого рязанец совершил покупки в магазине на сумму 4 485 рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ.

Ущерб потерпевшему оценили в 8 585 рублей.

Рязанцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.