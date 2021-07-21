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Рязанцы рассказали о пенсионерке, рассыпающей отраву для собак в Дашках
По их словам, отраву пенсионерка раскидывает в дубовой посадке, недалеко от дома №60 по улице Новоселов.

Рязанцы рассказали о пенсионерке, которая раскидывает отраву для собак в посадке в Дашково-Песочне. Пост об этом в понедельник, 19 июля, опубликовали в социальных сетях.

По их словам, отраву пенсионерка раскидывает в дубовой посадке, недалеко от дома №60 по улице Новоселов.

«Вчера в 8:00 утра, одна „мадам“ сыпала неизвестное вещество в траву вдоль дорожек со словами проклятий в адрес собак и пожеланиями им смерти. Когда собачники подняли шум, женщина скрылась. Берегите своих питомцев!» — говорится в сообщении.