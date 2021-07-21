Полиция задержала рязанца, устроившего стрельбу в маршрутке

27-летнего рязанца доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве.

Полиция задержала рязанца, устроившего стрельбу в маршрутке. Об это сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что к моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия, стрелок уже скрылся, но его удалось быстро задержать. 27-летнего рязанца доставили в отделение полиции и составили протокол о мелком хулиганстве.

Также сообщается, что 26-летний потерпевший повреждений не получил и отказался от медицинской помощи.

Напомним, во вторник, 20 июля, в маршрутке № 33 на улице Щорса мужчина выстрелил в знакомого из газового пистолета из личных неприязненных отношений.