Осенью в Рязани изменится школьное меню

При разработке школьного меню учли пожелания родителей и детей и рекомендации центра гигиены и эпидемиологии.

В новом учебном году в рязанских школах изменится меню питания. Об этом стало известно в среду, 21 июля, на заседании социального комитета гордумы.

При разработке школьного меню учли пожелания родителей и детей и рекомендации центра гигиены и эпидемиологии. В меню планируется включить диетическое мясо индейки, кисломолочные йогурты на живой закваске, увеличить количество овощных блюд. Также снизить количество сахара и соли.

В начале учебного года увеличат персонал в школьных столовых, чтобы быстрее раздавать горячие блюда. Приобретут новую термопосуду для доставки еды и повысят качество продуктов путем их закупки у местных сельскохозяйственных производителей.