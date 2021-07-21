Опубликовано фото с места гибели рабочего на Ново-Рязанской ТЭЦ
Железнодорожный следственный отдел СУ СК России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ.
Опубликовано фото с места гибели рабочего на Ново-Рязанской ТЭЦ. Об этом
Железнодорожный следственный отдел СУ СК России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
19 июля на территории Ново-Рязанской ТЭЦ обрушился котлован высотой шесть метров. Рабочий подрядной организации, выполнявший монтажные работы в вентиляторной градирне, погиб.