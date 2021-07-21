На территории ТРЦ «Премьер» устанавливают сооружения против дрифтеров

Инженерные конструкции устанавливают из-за многочисленных жалоб рязанцев.

На территории ТРЦ «Премьер» устанавливают инженерные сооружения против дрифтеров. Об этом в среду, 21 июля, сообщает мэрия .

В настоящее время завершен первый этап работ — на месте установлены бетонные блоки по периметру парковки. Ведется подготовка ко второму этапу — изготавливают и монтируют металлические шлагбаумы. Их установят на трех въездах на территорию парковки торгового центра — они будут закрываться на въезд с 22.00 до 8.00.

Работы ведут в связи с многочисленными жалобами местных жителей на шум в ночное время. Их планируют завершить до конца июля.

Отмечается, что с 1 августа на парковке ТРЦ «Премьер» с 22.00 и до 08.00 въезд на территорию ограничат, в указанные часы будет действовать запрет на парковку автомобилей. В случае нарушений будет вестись эвакуация транспортных средств на штрафстоянку.