На Приокском путепроводе велосипедист врезался в стоящую на светофоре легковушку
Велосипедист получил травмы. Ему потребовалась медпомощь.
На Приокском путепроводе велосипедист врезался в стоящую на светофоре легковушку. Об этом в среду, 21 июля,
Инцидент случился во вторник, 20 июля, на пересечении Приокского путепровода и Московского шоссе. По предварительной информации, 29-летний велосипедист на перекрестке врезался в автомобиль Kia Rio, который стоял на запрещающий сигнал светофора. За рулем иномарки была 53-летняя местная жительница.
Велосипедист получил травмы. Ему оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее об аварии сообщили очевидцы.