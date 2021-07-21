На пост тренера сборной России рассматривают трех кандидатов

Российский футбольный союз на пост тренера сборной России выбирает одного из трех кандидатов. Об этом в среду, 21 июля, пишет «
В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал источник.
При этом отмечается, что Курбан Бердыев является резервным вариантом.
Штефан Кунц с 2016 года является главным тренером молодежной сборной Германии. За это время немецкая «молодежка» стала дважды чемпионом Европы. Валерий Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». Последним местом работы Курбана Бердыева в качестве тренера был «Рубин», в настоящее время он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».