На пост тренера сборной России рассматривают трех кандидатов

Один из них является фаворитом для РФС.

Российский футбольный союз на пост тренера сборной России выбирает одного из трех кандидатов. Об этом в среду, 21 июля, пишет « Чемпионат » со ссылкой на свои источники.

В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал источник.

При этом отмечается, что Курбан Бердыев является резервным вариантом.

Штефан Кунц с 2016 года является главным тренером молодежной сборной Германии. За это время немецкая «молодежка» стала дважды чемпионом Европы. Валерий Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». Последним местом работы Курбана Бердыева в качестве тренера был «Рубин», в настоящее время он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».