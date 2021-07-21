Мошенники стали повторно атаковать пострадавших ранее людей

Злоумышленники повторно звонят своим жертвам и предлагают «помощь». Они представляются юристами, сотрудниками полиции или представителями финансового омбудсмена.

Мошенники стали повторно атаковать пострадавших ранее людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Злоумышленники повторно звонят своим жертвам и предлагают «помощь». Они представляются юристами, сотрудниками полиции или представителями финансового омбудсмена.

Теперь мошенники идут еще дальше — они арендуют офис и приглашают пострадавшего приехать. За услугу, которую они готовы выполнить, злоумышленники просят несколько десятков тысяч рублей, аргументируя тем, что средства будут возвращены — банк якобы компенсирует клиенту убытки. Как только мошенники получают деньги — они отключают телефон, а в офис попасть невозможно.

«По закону банк должен вернуть деньги только в том случае, если держатель карты не нарушил правила безопасности и не сообщил третьим лицам конфиденциальные данные, что в большинстве случаев и происходит при атаках телефонных мошенников. Поэтому обещания вернуть деньги жертвам киберпреступников, самостоятельно отдавших деньги или сообщивших все сведения, не более чем очередная уловка. Если ей поверить, можно потерять еще больше», — предупреждает эксперт рязанского отделения Банка России Иван Клочков.

Банк России напоминает, что финансовый омбудсмен разбирает денежные споры между финансовыми организациями и их клиентами, но не в инициативном порядке, а после заявления потребителя, считающего, что его права нарушены. Кроме того, помощь омбудсмена для людей всегда бесплатна.

«Если вам звонят от имени государственных организаций, банков или иных структур, нужно убедиться, что это не мошенники. Лучшим вариантом будет связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить информацию», — рекомендует эксперт.