Момент затопления магазина автозапчастей «Драйвер» в Рязани попал на видео
«По официальному мнению властей, ливневки, которые они прочищали несколько дней после трагедии, на момент затопления были чистыми», — написали владельцы «Драйвера».
Момент затопления магазина автозапчастей «Драйвер» в Рязани попал на видео. Ролик во вторник, 20 июля, опубликовали соцсетях.
На кадрах видно, как входные двери сломались под тяжестью воды и поток хлынул в магазин.
«По официальному мнению властей, ливневки, которые они прочищали несколько дней после трагедии, на момент затопления были чистыми», — написали владельцы «Драйвера».
Напомним, инцидент произошел 12 июня из-за затяжного ливня. Позже стали известны последствия потопа.