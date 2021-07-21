Китайские автопроизводители ожидают удвоения своих зарубежных продаж

В первом квартале 2021 года китайские автопроизводители смогли экспортировать более 750 тысяч автомобилей. По сравнению с прошлым годом, прирост составил 103%.

Китайские автопроизводители ожидают удвоения своих зарубежных продаж. Об этом сообщает ГЛАС.RU со ссылкой на китайское издание.

В первом квартале 2021 года китайские автопроизводители смогли экспортировать более 750 тысяч автомобилей. По сравнению с прошлым годом, прирост составил 103%. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря успешной борьбе Китая с коронавирусом — снова открылись производства.

Дополнительный плюс китайскому автопрому смог придать дефицит полупроводниковых чипов у европейских и американских автопроизводителей. Ранее глобальная консалтинговая компания AlixPartners публиковала данные, где говорилось о сокращении производства европейских и американских автомобилей из-за нехватки этих микрочипов. Число производимых машин сократилось на 3,9 миллионов единиц.

Китайские автопроизводители таких проблем не испытывают — они перехватили многие заказы раньше своих американских и европейских коллег.