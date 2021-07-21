Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 для туристов могут закрыть Крым
На заседании оперштаба глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пока таких планов нет, но закрытие возможно, если ситуация дойдет до катастрофической отметки.
Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 для туристов могут закрыть Крым. Об этом
Глава республики Сергей Аксенов допустил закрытие туристического сезона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
На заседании оперштаба он сообщил, что пока таких планов нет, но закрытие возможно, если ситуация дойдет до катастрофической отметки.
Сообщается, что в Крыму за неделю зафиксировали новый антирекорд — 2767 новых случаев заражения за неделю.