Еще четыре рязанца умерли за сутки от коронавируса

Об этом в среду, 21 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Еще четыре рязанца умерли за сутки от коронавируса. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии скончались 746 человек. Заразились за прошедшие сутки 138 человек, всего — 33 844. Выздоровело 115 человек, всего — 31 605.

В России за сутки умерли 783 человека, всего с начала пандемии — 150 705. Заразились за сутки 23 704 человека, всего — 6 030 240. Выздоровели 22 584 человека, всего — 5 404 797.