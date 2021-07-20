В Шиловском селе пьяный водитель сбил двух детей
Алкотестер у рязанца показал 0,6 промилле.
В селе Санское Шиловского района водитель сбил двух детей — трех и пяти лет. Подробности аварии во вторник, 20 июля,
По предварительной информации, 31-летний рязанец на KIA сдавал задним ходом и не убедился в безопасности маневра. Он сбил двух детей, которые шли со стороны магазина.
В момент наезда водитель был пьян. Алкотестер показал 0,6 промилле.
Пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.