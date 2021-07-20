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В Рязани «заминировали» детский сад
По словам очевидцев, у детского сада № 117 по улице Советской армии до трех часов утра работали спецслужбы — пожарные, сотрудники полиции, кинологи.

В Рязани «заминировали» детский сад. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 июля. По словам очевидцев, у детского сада № 117 по улице Советской армии до трех часов утра работали спецслужбы — пожарные, сотрудники полиции, кинологи.

По информации собственного источника, на электронную почту учреждения неизвестный прислал письмо о том, что детский сад якобы заминирован.

В полиции прокомментировани ситуацию: «Поступила информация об угрозе. На место выезжали сотрудники полиции. Была проведена проверка — осмотр помещения и прилегающих территорий. Информация не подтвердилась».

Отмечается, что утром во вторник, 20 июля, детский сад функционировал в обычном режиме.