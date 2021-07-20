В Рязани произошел пожар на свалке твердых бытовых отходов
Возгорание произошло утром. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС для полной ликвидации огня.
В Рязани произошел пожар на свалке твердых бытовых отходов. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в пять утра во вторник, 20 июля, в районе южной окружной дороги. Сотрудники МЧС локализовали огонь. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.
«В настоящее время проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения и проливка отдельных очагов», — отметили в ведомстве.
На месте работают 8 единиц техники.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Эколого-аналитическая лаборатория МКУ УГОЧС возьмет пробы атмосферного воздуха.