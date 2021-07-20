В Рязани почистили и отремонтировали фонтаны

Сотрудники дирекции по благоустройству города провели санитарную уборку фонтана «Маски» на Театральной площади, фонтанов на площади Ленина, в сквере на улице Соборной, на площади Победы, а также на Лыбедском бульваре.

В Рязани почистили и отремонтировали фонтаны. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 20 июля, сотрудники дирекции по благоустройству города провели санитарную уборку фонтана «Маски» на Театральной площади, фонтанов на площади Ленина и в сквере на улице Соборной. На двух фонтанах, расположенных на Лыбедском бульваре, отрегулировали работу форсунок и включили долив воды.

Также помыли и почистили фонтан на площади Победы. Отмечается, что он работает не в полную силу, так как требуется ремонт двигателей. Его проведут в ближайшее время.

В дирекции уточнили, что проведение уборки и технического обслуживания рязанских фонтанов ведется по утвержденному графику.