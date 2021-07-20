В Рязани обсудили план реорганизации УРТ

План включает в себя пять направлений деятельности, которые направлены на сохранение системы транспортного обслуживания города, а также на создание возможностей для развития УРТ.

Во вторник, 20 июля, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов поднял вопрос о результатах работы по разработке плана «оздоровления» МУП «Управление рязанского троллейбуса». Соответствующее поручение губернатор дал на прошлом заседании облправительства.

О работе по формированию плана реорганизации рассказали зампред правительства Евгений Беленецкий и исполняющий обязанности замглавы администрации Борис Ясинский.

План включает в себя пять направлений деятельности, которые направлены на сохранение системы транспортного обслуживания города, а также на создание возможностей для развития УРТ.

Так, для проведения комплексной проверки предприятия создана рабочая группа, которая в двухнедельный срок должна подготовить аналитический отчет и рекомендации по оптимизации и повышению эффективности работы предприятия. В июле-августе группа проведет экономические расчеты и составит план погашения кредиторской задолженности. До 1 сентября участники рабочей группы разработают детальный план организационно-технических мероприятий по каждому аспекту деятельности, проведут аудит производственных процессов и эффективности управленческой команды.

Также в 2021 году запланированы корректировка схемы маршрутов, обновление подвижного состава предприятия, увеличение количества машин на линиях, в том числе за счет организации оптимального ремонтного процесса, набор необходимого числа водителей и кондукторов, информационное сопровождение предложенных изменений.

Николай Любимов отметил, что главный критерий работы — достойные условия оплаты труда сотрудников УРТ. Губернатор также подчеркнул, что горожане должны иметь полную информацию о том, когда и что будет сделано, кто за это отвечает.