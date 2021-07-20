В Рязани начался ремонт лестниц на Московском шоссе
Бригада из восьми человек меняет разрушенные участки плитки и бетонирует ступени.
В Рязани приступили к ремонту лестниц на Московском шоссе. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает сайт мэрии.
Всего в планах у дирекции благоустройства отремонтировать четыре лестницы — ранее пешеходную зону обследовали на предмет аварийности. Бригада из восьми человек меняет разрушенные участки плитки и бетонирует ступени.
Работы будут длиться на протяжении недели.