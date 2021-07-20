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В Горроще из-за ремонта теплосетей изменится схема движения транспорта
Общественный транспорт, следующий по улице Братиславской, до 23:00 29 августа будет ходить по измененной схеме движения.

В Горроще из-за ремонта теплосетей изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Общественный транспорт, следующий по улице Братиславской, до 23:00 29 августа будет ходить по измененной схеме движения:

  • автобусы №6 в направлении из микрорайона Дашково-Песочня будут следовать до остановки «ЦПКиО», далее в обратном направлении;
  • маршрутки №№49, 65 от остановки «Городская больница №6» следуют по улицам Чернышевского, Толстого, Островского в прямом и обратном направлении, далее по своим маршрутам.