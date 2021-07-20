\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
27°
Срд, 21
25°
Чтв, 22
21°
ЦБ USD 74.49 0.14 21/07
ЦБ EUR 87.77 0.16 21/07
Нал. USD 74.15 / 74.90 13:11
Нал. EUR 87.57 / 88.15 10:18
Новости
Публикации
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
4 526
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
1
14 812
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
10 522
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
10 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани полицейские выявили более 550 мигрантов-нарушителей
По результатам проверки за нарушение правил въезда и пребывания в России к административной ответственности были привлечены более 350 мигрантов. За нелегальную трудовую деятельность — более 200 иностранцев. Также были наложены административные штрафы на сумму более миллиона рублей.

В Рязани полицейские выявили более 550 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 5 по 12 июля региональное УМВД совместно с УФСБ при поддержке сотрудников Росгваргии провели спецоперацию «Нелегал». По результатам проверки за нарушение правил въезда и пребывания в России к административной ответственности были привлечены более 350 мигрантов. За нелегальную трудовую деятельность — более 200 иностранцев. Также были наложены административные штрафы на сумму более миллиона рублей, из которых 618 тысяч было взыскано. Оперативники задержали четверых иностранных граждан, которые находились в розыске, в том числе международном.

Административные расследования назначили в отношении работодателей, использовавших нелегальный труд мигрантов. Наибольшее количество правонарушений, носящих системный характер, выявлено у субъектов, занятых в сфере сельского хозяйства — ИП Ганборчаев, ИП Ниязов, ИП Вахобов (Рыбновский район) и строительства — ООО «СтройПромСервис» (Рязанский район).

Также сотрудники полиции пресекли деятельность семи физических лиц, которые перевозили мигрантов для работы на предприятиях без соответствующей лицензии. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 14.1.2 КоАП, на транспортные средства наложили арест на срок от семи до 30 суток с назначением штрафа в 60 тысяч рублей.