В Рязани полицейские выявили более 550 мигрантов-нарушителей

По результатам проверки за нарушение правил въезда и пребывания в России к административной ответственности были привлечены более 350 мигрантов. За нелегальную трудовую деятельность — более 200 иностранцев. Также были наложены административные штрафы на сумму более миллиона рублей.

В Рязани полицейские выявили более 550 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 5 по 12 июля региональное УМВД совместно с УФСБ при поддержке сотрудников Росгваргии провели спецоперацию «Нелегал». По результатам проверки за нарушение правил въезда и пребывания в России к административной ответственности были привлечены более 350 мигрантов. За нелегальную трудовую деятельность — более 200 иностранцев. Также были наложены административные штрафы на сумму более миллиона рублей, из которых 618 тысяч было взыскано. Оперативники задержали четверых иностранных граждан, которые находились в розыске, в том числе международном.

Административные расследования назначили в отношении работодателей, использовавших нелегальный труд мигрантов. Наибольшее количество правонарушений, носящих системный характер, выявлено у субъектов, занятых в сфере сельского хозяйства — ИП Ганборчаев, ИП Ниязов, ИП Вахобов (Рыбновский район) и строительства — ООО «СтройПромСервис» (Рязанский район).

Также сотрудники полиции пресекли деятельность семи физических лиц, которые перевозили мигрантов для работы на предприятиях без соответствующей лицензии. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 14.1.2 КоАП, на транспортные средства наложили арест на срок от семи до 30 суток с назначением штрафа в 60 тысяч рублей.