Рязанская облдума утвердила изменения в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Во вторник, 20 июля, на заседании облдумы депутаты утвердили корректировки областного бюджета. Почти на 700 миллионов рублей увеличиваются доходная и расходная части за счет поступающих федеральных целевых средств. Значительные средства направляются на социальные расходы.

Во вторник, 20 июля, на заседании облдумы депутаты утвердили корректировки областного бюджета. Почти на 700 миллионов рублей увеличиваются доходная и расходная части за счет поступающих федеральных целевых средств. Значительные средства направляются на социальные расходы.

В частности, на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из федерального бюджета региону выделено почти 450,8 миллиона рублей. Еще почти 4,5 миллиона рублей добавляется на создание дополнительных ясельных мест в детских дошкольных учреждениях и более 2,6 миллиона рублей направляется на организацию горячего питания учащихся начальных классов.

Кроме того, увеличиваются расходы на создание спортивной инфраструктуры. Также выделены средства на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских клиник в предоставление медико-социальных услуг людям старше 65 лет.

Изменения внесены также в расходную часть бюджета текущего года. Депутаты утвердили увеличение на 200 миллионов рублей резервного фонда правительства области. Средства предназначены на профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции. Увеличиваются расходы на обеспечение начального, дошкольного и дополнительного образования. Средства направляются в муниципалитеты. Корректировками бюджета предусмотрены средства на повышение заработной платы социальным работникам и поддержку медиков, работающих в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Также депутаты утвердили поправки в бюджет регионального фонда ОМС. Он увеличился на 155,2 млн рублей. Почти всю сумму направят на оказание медпомощи больным коронавирусом.